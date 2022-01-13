 

Мнение: До чего капиталисты довели США

13.01.2022, 2:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

До чего капиталисты довели США. Дефицит и пустые прилавки.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Мнение: Версия (про провокацию “третьей стороны”)

03.12 / Россию признали отравителем

26.10 / Путин поблагодарил Госдуму за напряженную работу

01.10 / Мнение: Французский перебор…

16.12 / Назван главный признак коронавируса

28.09 / Тревожные люди страдают в старости от деменции и болезни Альцгеймера

05.10 / Бездомный житель Сан-Диего нашёл 6,5 млрд долларов, которые потерял Марк Цукерберг из-за падения акций Facebook

29.01 / Исследователи сообщили, что алкоголь опасен для людей с нарушением сердечного ритма

10.06 / Босоножки носим с красивым педикюром: несколько модных и простых вариантов дизайна на лето 2021 года

06.10 / Врачи объяснили, при каких заболеваниях бывает пониженная температура

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика