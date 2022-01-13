Мнение: Запись в реестре

Начиная с января 2023 года в России начинается «выдача» цифровых паспортов. Создается впечатление, что это сугубо техническая задача, когда бумажный носитель будет заменен на какой-либо токен (скажем, привычную пластиковую карту с чипом), на чем нововведение и закончится.

Так, но не так. Ситуация пока достаточно туманна, и требует внятного и доступного разъяснения специалистами. Желательно, конечно, неангажированными. Хотя бы потому, что всё не так просто.

Мы уже знакомы с QR-кодом. Это самое примитивное прочтение того сюжета, в который мы постепенно и в режиме буквально спецоперации входим. Минимум понимания — это ключевое условие власти для максимально быстрого и бесконфликтного внедрения подобной системы. Чтобы когда она включилась и заработала, сопротивление было бы минимальным. А сопротивление очевидно возникнет.

QR-код — это на самом деле не документ. Это активная гиперссылка даже не на документ, а лишь на запись в реестре базы данных, в которой отражена одна-единственная позиция — наличие действующего прививочного сертификата. Ценность QR-кода невелика, но он выполняет свою роль, обучая население и создавая привычку пользования подобными маркерами в повседневной жизни. Строго говоря, QR-код ничем не отличается от обычной банковской карты — она точно так же содержит гиперссылку на запись в реестре банка, однако картой мы пользуемся во-первых, добровольно (мы можем осуществить покупку, можем отказаться от нее. Можем заплатить картой, можем — наличными). QR-код немного примитивнее, но он уже не добровольный, а главное — сфера его применения теперь неподконтрольна человеку. Вот этому код и приучает нас.

Цифровой паспорт — это уже иной уровень решения. Проект ID2020 и проект ВОЗ о централизованном реестре цифровых сертификатов вводит понятие аккаунта идентифицированного субъекта. Цифровой паспорт становится частью этого аккаунта, то есть — это более широкий документ, чем общегражданский паспорт. Цифровой паспорт, будучи частью аккаунта идентифицированного субъекта, будет выдаваться только тем, кто такой аккаунт получит и будет зарегистрирован в системе ВОЗ и ID2020 (здесь я пока не до конца понял, что будет частью чего — ВОЗовский реестр будет частью реестра ID2020 или наоборот. Возможно, они будут дублировать друг друга, но это вряд ли. В этом месте у меня пока неясность).

Что это значит? То, что получение цифрового паспорта (а при этом «бумажный» паспорт будет изыматься и более никогда не будет восстановлен — это уже озвучено) автоматически ведет к включению человека в централизованный реестр ВОЗ. Это не локальная страновая система, а глобальная. Что делает человека и все его транзакции «прозрачными» сразу в глобальных базах данных. Вы не можете получить цифровой паспорт без активации такого глобального аккаунта — это нужно понимать сразу. Даже если вам будут вешать лапшу на уши, что подобный реестр и аккаунт исключительно внутренние, скрепные и раскрашены под хохлому, верить этому нельзя. Это локализованная часть единого глобального реестра, и никак иначе. Вообще, при общении с властью самая лучшая стратегия — заранее понимать, что она лжет. Всегда и по любому поводу. И всем.

До какого-то времени всё это не будет иметь особого значения. До какого? До того, когда не наберется некая «критическая масса» людей, оцифрованных в этом глобальном реестре. После чего будет включен следующий режим функционирования системы, при котором гражданские права человека станут привязаны к наличию у него цифрового паспорта.

До достижения «критической массы» этого сделать не получится, так как ограничения, которые будут наложены на людей, не включенных в реестр, создадут мгновенный коллапс. Думаю, что контрольное число носителей цифровых паспортов должно будет составлять не менее 60-70 процентов от общего числа населения в конкретной стране.

Включение нового уровня будет подразумевать выключение всех гражданских прав для тех, у кого цифровой паспорт будет отсутствовать. Фактически это будет означать одномоментное и полное поражение в правах, запрет на осуществление любых физических, правовых, финансовых, социальных и любых иных действий. При этом городское пространство к этому времени будет оборудовано датчиками, позволяющими определять идентификационную метку на расстоянии. Это должно быть достигнуто путем увеличения чувствительности и активности датчика-идентификатора цифрового паспорта для того, чтобы увеличивать расстояние и дистанцию взаимной идентификации датчиков и устройств в единой сети. Проблема вполне решаемая уже сегодня.

Нас пугают инвазивными чипами, внедряемыми под кожу, но на самом деле такой чип в подобной системе необязателен — человек сам будет вынужден постоянно использовать датчик-идентификатор, без которого любое осуществление любых транзакций станет одномоментно невозможным.

Вы можете забыть банковскую карту или телефон, и это создаст неудобства. Но немного наличных денег — и нет проблем сесть в метро или на автобус, сделать необходимые покупки. Без цифрового паспорта после включения второй фазы вы не сможете даже выйти из дома — система сразу же зарегистрирует «незаконное проникновение» неидентифицированного субъекта, сработают алгоритмы угрозы — человек будет объявлен нарушителем, задержан и получит наказание.

Теоретически этот момент уже предусмотрен проектом ID2020. Аккаунт идентифицированного субъекта должен будет совмещен с реестром геномов человека и биометрической картой. Это не фантастика, реестр геномов уже создан согласно докладу ВОЗ от 12 июня 2021 года. Вопрос теперь в его постепенном наполнении. Фактически это означает, что человек сам станет своим собственным цифровым паспортом, если, конечно, пройдет все положенные процедуры идентификационной цифровизации.

Билл Гейтс заявил, что пандемия после вспышки «омикрона» закончится. По всей видимости, принято базовое решение (которое будет уточнено и приведено к консенсусу на летнем Давосском форуме), что острая фаза внедрения «новой нормальности» завершается. Теперь то, что проходило рывком в течение 20-21 года и будет продолжаться какое-то время сейчас, будет осуществляться менее драматично. При этом задачу по внедрению и поддержанию «абонентской медицины», основанной на уничтожении естественного иммунитета и привязывания человека к принудительным медицинским услугам, никто не отменяет. Просто она должна будет выполняться уже в плановом режиме.

Теперь на первый план выходит наполнение баз данных и создание глобального централизованного реестра цифровых сертификатов и наполнения его аккаунтами реальных людей.

(Кстати, поэтому фейковые отчеты Голиковой, Мурашко, Поповой или Путина о неком «коллективном иммунитете» абсолютно неинтересны их хозяевам из ВОЗ: включать в централизованный реестр будут не абстрактных носителей «коллективного иммунитета», а очень конкретных проколотых граждан. Поэтому эта братия, конечно, может врать нам сколько угодно, но на уровне серьезных людей на слово ей никто верить не собирается.)

Процесс наполнения баз данных будет небыстрым, хотя, конечно, контрольные сроки и показатели будут установлены. Но фаза создания цифрового пространства займет достаточно много времени — несколько лет. Тем более, что помимо собственно реестров необходимо будет создавать и среду, в котором это пространство будет существовать. А это серьезные вложения в инфраструктуру, требующие немалого времени.

Тем не менее процесс запущен. Он сломал «старую нормальность» и пока будет существовать в промежуточном состоянии. Оно не очень устойчиво, поэтому, видимо, в ходе реализации следующей фазы возможно возникновение каких-то кризисов — и технологического порядка, и социальных, и вызванных какими-то психологическими сбоями. В период негомогенного и нестационарного состояния системы такие кризисы — это, скорее, норма.

Россия в процессе включения в эту систему. Основная головная боль для российской знати — это то место за столом, где принимаются решения, куда ее в конечном итоге определят. Понятно, что при столь плачевных показателях, которые она демонстрирует своим сеньорам, это место будет весьма невзрачным. Но тут главное — вообще попасть за стол. За это право наши фашисты если потребуется, поубивают половину населения страны. Счастливое будущее — не для всех. А для очень немногих.

То, что программы, которые сформулированы за пределами России, в самой России неукоснительно реализуются — лучший показатель суверенитета страны. Цифровой паспорт, как одна из составных частей этой программы — тоже вполне четкий показатель того, в каком направлении движется нынешняя Россия. Поэтому слова про величие, скрепы, духовность и национальные интересы оставим разнообразным помойным и пометным передачам на ТиВи, а сами будем смотреть за руками наших шарлатанов. Все будет происходить именно там.

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