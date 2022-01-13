 

Стало известно о возможном визите главы МИД Британии в Москву

13.01.2022, 2:42, Новости дня
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Уже в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву, сообщил источник в британском правительстве.

Однако другой источник Times опроверг эту информацию и заявил, что подготовка к визиту не ведется. По словам источника в окружении министра, Трасс «увлечена идеей такого визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет» Лондону «достичь целей». При этом отмечается, что «многое должно произойти, чтобы поездка состоялась», передает ТАСС.

Тем временем сама Трасс заявила, что «Россия нарушает свои обязательства своими недавними действиями на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму». По ее словам, Великобритания с союзниками «противодействует угрожающему поведению Кремля». Трасс сказала, что «единственный путь вперед для РФ – это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях», передает РИА «Новости».

По ее словам, «военное вторжение в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой и повлекло бы за собой серьезные последствия для российской экономики, включая согласованные санкции». Трасс заявила, что «трясина затяжного конфликта будет стоить жизней и нанесет ущерб с обеих сторон».

Напомним, Трасс стала главой МИД Британии в сентябре. В конце ноября Трасс проехалась на танке во время визита в Эстонию, повторив аналогичный жест в исполнении Маргарет Тэтчер 1986 года.



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