 

США обвинили российскую компанию в снабжении ракетной программы КНДР

13.01.2022, 2:42, Новости дня
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Глава Госдепа Энтони Блинкен утверждает, что компания «Парсек» якобы является «ключевым источником» поставок для ракетной программы КНДР.

Блинкен завил, что в 2016–2021 годах северокорейский житель О Ен Хо сотрудничал с директором «Парсека» по развитию Романом Аларом. Это позволило КНДР получать кевларовую нить, арамидное волокно, авиационное топливо, подшипники и высокоточные фрезерные станкт. Как сообщил Блинкен, эти «взаимоотношения» стали «ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР», передает РИА «Новости».

Напомним, США ввели против «Парсека», Алара и шестерых граждан КНДР санкции за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения. Летом Вашингтон ввел санкции против научно-производственного предприятия «Пульсар», компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest из России.



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