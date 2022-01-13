США обвинили российскую компанию в снабжении ракетной программы КНДР

Глава Госдепа Энтони Блинкен утверждает, что компания «Парсек» якобы является «ключевым источником» поставок для ракетной программы КНДР.

Блинкен завил, что в 2016–2021 годах северокорейский житель О Ен Хо сотрудничал с директором «Парсека» по развитию Романом Аларом. Это позволило КНДР получать кевларовую нить, арамидное волокно, авиационное топливо, подшипники и высокоточные фрезерные станкт. Как сообщил Блинкен, эти «взаимоотношения» стали «ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР», передает РИА «Новости».

Напомним, США ввели против «Парсека», Алара и шестерых граждан КНДР санкции за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения. Летом Вашингтон ввел санкции против научно-производственного предприятия «Пульсар», компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest из России.