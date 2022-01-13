Мнение: Путин и санкции США

Сенат США обнародовал законопроект о введении санкций против Владимира Путина, ряда крупных чиновников и крупнейших российских банков. Но лишь в случае , если президент США решит, что Россия способствовала «значительной военной эскалации» ситуации на Украине для свержения правительства в Киеве или оккупации территории Украины. И Байдену придется ввести санкции как против российских банков, президента России, премьер-министра, министра иностранных дел, глав минобороны и Генштаба.

Чиновникам запретят въезд в США, их имущество на территории Штатов будет заблокировано. Среди банков и структур, которым грозят ограничения, оказались Газпромбанк, Сбербанк, «Открытие», Альфа-банк, ВТБ, ВЭБ.РФ, РФПИ и некоторые другие.

Вот мне интересно, в сенате действительно верят, что Россия собирается свергать киевскую власть? Какой в этом смысл? Или это игра? Большая политическая игра? Убедить себя и других, что Россия обязательно нападет на Украину, потому что не может не напасть? А когда этого не произойдет, объявить всему миру, что Путин испугался санкций?

Фотография отсюда

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