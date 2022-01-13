«Русофобская дрянь»

Глава Россотрудничества Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, внук бывшего председателя правительства и министра иностранных дел России, отказался работать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Примакова возмутили критические высказывания о России, которые приписывают Умарову. В качестве примера глава Россотрудничества, в частности, привел следующую цитату: «Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?».

«Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что

Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром»,

— пояснил Примаков.

Сам Аскар Умаров в своем фейсбуке сообщил, что его образ пытаются «демонизировать». «Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам как, например, День Победы», — написал политик.

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Умаров стал новым министром информации после того, как прежний кабмин Казахстана отправили в отставку на фоне массовых протестов и беспорядков, начавшихся в стране в начале года. Уже 11 января президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства.

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