Болгарские власти задумались об отмене «золотых паспортов»

В Болгарии необходимо отменить «золотые паспорта», позволяющие получить гражданство в обмен на инвестиции в экономику государства, соответствующее предложение высказали в минюсте страны.

Подобная практика «золотых паспортов» неэффективна, бывали случаи, когда «инвестор» продавал купленные ценные бумаги сразу после завершения процедуры получения гражданства, указали в ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио (БНР).

Министерство отметило, что необходимость в отмены этой нормы обусловлена отсутствием реальных инвестиций в страну.

В правительстве одобрили представленный минюстом проект, сообщила газета «Сега».

Напомним, закон о «золотых паспортах» действует в Болгарии с 2013 года. Он подразумевает получение паспорта страны иностранцем, инвестировавшим в нее не мене 1 млн левов (568 тыс. долларов).