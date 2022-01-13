Армянской авиакомпании разрешили полеты в Стамбул
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Власти Турции разрешили авиакомпании Flyone Armenia совершать рейсы Ереван – Стамбул – Ереван, сообщил председатель совета директоров компании Арам Ананян.
Ананян сообщил, что первый рейс запланирован на 2 февраля, передает ТАСС.
Пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян сообщала, что Ереван выдал разрешение турецкой компании Pegasus на выполнение рейсов по тому же маршруту, передает РИА «Новости».
В декабре Турция сообщила о намерении открыть авиасообщение с Арменией. Напомним, граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Одной из причин такого решения стала поддержка Турцией Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, а также отказом Турции признавать геноцид армян 1915 года в Османской империи.
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