 

Штаммом коронавируса “Омикрон” заразятся и вакцинированные, и ревакцинированные – главный инфекционист США

13.01.2022, 1:34, Новости дня
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“Штамм “Омикрон” с его экстраординарной, беспрецедентной степенью эффективности передачи в конечном итоге “найдет” почти всех. Заразятся те, кто был вакцинирован и ревакцинирован. Многие из них заразятся, но скорее всего, за некоторыми исключениями, они будут чувствовать себя достаточно хорошо в том смысле, что у них не будет госпитализации и смерти”, – сказал он.

Те же, кто не был вакцинирован от коронавируса, получат на себя основную тяжесть этого серьезного заболевания, добавил Фаучи.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

Во Всемирной организиции здравоохранения прогнозируют, что в течение 6–8 недель более половины европейцев будет инфицировано штаммом коронавируса “Омикрон”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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