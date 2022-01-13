Conflict Intelligence Team сообщила о переброске военных сил

…с востока на запад России.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сказала о переброске российских военных и военной техники из Восточной Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы страны. Об этом говорится на сайте CIT.

Фото: Conflict Intelligence Team

«Состав перевозимой техники довольно разнообразен — на платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили предположительно ЗРК «Тор» или ЗСУ «Шилка». Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно», — рассказали расследователи.

По данным CTI, военные силы отправляются из Бурятии, Забайкальского края, Амурской области и Приморского края. Расследователи предположили, что техника относится к соединениям четырех армий Восточного военного округа (ВВО) — 5-й, 29-й, 35-й и 36-й. Также они заметили эшелоны за пределами ВВО — в Новосибирске и Кемерово. Conflict Intelligence Team отметила, что такое широкое задействование сил нельзя объяснить местными учениями.

Расследовательская группа считает, что техника может присоединиться к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной. Кроме того, New York Times утверждает со ссылкой на источники в американской разведке, что РФ планирует нарастить численность военных у границ до 175 000 человек.

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Накануне Минобороны РФ заявило, что российские военные начали учения в регионах, граничащих с Украиной. В них принимают участие около 3000 человек и приблизительно 300 единиц военной техники.

Ранее США и страны Европы зафиксировали наращивание российской техники и войск к границе с Украиной. Издание Politico сообщало, что на спутниковых снимках заметно скопление российских танков, бронетанковых частей, а также самоходной артиллерии и наземных войск в 250-300 км от украинской границы. «Не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — комментировал эту информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РБК).

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