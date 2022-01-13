 

В США заявили о возможности конфликта из-за скопления сил РФ на границе с Украиной

13.01.2022, 1:14, Новости дня
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Концентрация войск РФ у границы с Украиной может привести к конфликту, считает заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Она полагает, что РФ «сконцентрировала эти силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты, на евроатлантические амбиции, чтобы запугать».

«Это провокационный шаг, ведущий к эскалации напряженности и вызывающий большую обеспокоенность. Без сомнения, это может привести к конфликту», – передает слова Шерман ТАСС.

Ранее группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву в подготовке к нападению на Украину. Даже был назван предполагаемый срок – январь-февраль. Из-за этой «явной угрозы» администрация Байдена выработала пакет «сверхжестких санкций», подразумевающих «полную изоляцию российской финансовой системы».

Владимир Путин предупредил, что в случае, если эти «суперсанкции» действительно будут введены, РФ пойдет на полный разрыв отношений с США.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.



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