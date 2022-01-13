Глава фракции СДПГ в Бундестаге с пониманием отнесся к опасениям РФ по НАТО

Европа нуждается в такой системе безопасности, в которую включена Россия, хотя «сейчас это выглядит иллюзией», сообщил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.

Мютцених заявил, что «мысленно может понять анализ со стороны России», хоть и не разделяет взгляды Москвы. Он отметил, что «военные расходы НАТО во много раз выше российских», а системы ПРО в Румынии и Польше «с точки зрения Москвы могут неверно толковаться в рамках доктрины первого удара», хотя размещены там «из-за предполагаемой иранской угрозы». «Со стороны мы, может быть, это видим иначе, но РФ видит это именно так», – сообщил он.

Глава фракции СДПГ в Бундестаге заверил, что «де-факто окружения РФ нет». Однако, как отметил он, НАТО следует «учитывать, что эти страхи в РФ существуют уже давно». «Нам следовало бы понимать этот ход мыслей, даже если не принимаем его», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Tageszeitung.

Напомним, СДПГ возглавляет новую правительственную коалицию Германии «Светофор», получившую свое название от партийных цветов: красного (СДПГ), желтого (СвДП) и зеленого (партия «Зеленые»).

Заседание Совета РФ – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.