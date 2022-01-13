 

“Потому что не вызывали”. Адвокат ответил на обвинение Порошенко в неявке в суд

13.01.2022, 0:50, Новости дня
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“ГБР (Государственное бюро расследований – “ГОРДОН”) все больше запутывается во лжи. ГБР на своем сайте опубликовало очередной анонимный пасквиль. Петр Порошенко, оказывается, уклонился от явки в суд. Кто и когда вызвал Петра Порошенко в суд, жалкие лжецы из ГБР не сообщают, потому что не вызывали. Напротив, до сих пор скрывают текст решения о задержании”, – написал Головань.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/7545477748811324

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе. 

“Украинская правда” со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали “Укринформу”, что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

СМИ писали в начале января, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали не соответствующей действительности.

12 января в ГБР заявили, что поскольку Порошенко уклонился от явки в суд, ходатайство об избрании ему меры пресечения до сих пор не рассмотрено.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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