За сутки в мире подтвердили рекордные 3,4 млн случаев COVID-19

Это максимальный суточный прирост за время пандемии COVID-19, предыдущий фиксировали 9 января (почти 2,8 млн).

Всего с начала пандемии число инфицирований превысило 312 млн.

Скриншот: covid19.who.int

Сегодня больше всего новых пациентов с COVID-19 обнаружили на американских материках – почти 1,7 млн. Чуть меньше случаев подтвердили в Европе – 1,27 млн.

Смертность среди инфицированных коронавирусом, по данным ВОЗ, 12 января превысила показатель в 5,5 млн, за последние 24 часа на планете умерло 7,7 тыс. больных. Рекордная смертность была зафиксирована еще 21 июля 2021 года – более 20 тыс. за сутки.

Странами с наибольшим числом инфицирований являются США (61,3 млн), Индия (36 млн), Бразилия (22,6 млн), Великобритания (14,7 млн) и Франция (12,2 млн).

Ухудшение эпидемической ситуации связывают с распространением более заразного штамма коронавируса “Омикрон”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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