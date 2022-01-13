 

Украина заявила о готовности «дать отпор» России

13.01.2022, 0:30, Новости дня
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Концентрация российских войск у украинских границ не уменьшилась, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Жовква сказал, что эта «концентрация» продолжает «колебаться», но «действий по отведению войск и возвращения их в места постоянной дислокации» не наблюдается. По его словам, вооруженные силы Украины «будут готовы дать отпор», если потребуется, но Киев придерживается дипломатического решения проблемы. Жовква сообщил о важности ведения переговоров с Россией, передает РИА «Новости» со сылкой на «Украинское радио». 

Комментируя возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Мадриде, Жовква сообщил, что «приглашения еще нет, потому что НАТО не определилось еще окончательно с форматом проведения этого саммита». Он отметил, что, «скорее всего, пройдет полноценный саммит НАТО», то есть «будут приглашены не только члены НАТО, но и страны-партнеры НАТО». Жовква уверен, что Киев «получит официальное приглашение». «Я чувствую, что президент Украины будет присутствовать на саммите НАТО в Мадриде», – сообщил он, добавив, что «Украину на мадридском саммите ожидает позитив».

Напомним, РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва считает, что заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. 

Во вторник в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.



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