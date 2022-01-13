 

Захарова призвала ввести хэштег #ПриМеркельТакогоНеБыло

13.01.2022, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение властей Германии «объявить войну» Telegram.

Захарова указала в Facebook, что глава МВД Германии Нэнси Фезер «прямо допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства». Берлин считает, что «предписания немецких органов власти пока якобы действительно не выполняются». Кроме того, министр юстиции Германии Марко Бушман «пригрозил Павлу Дурову многомиллионными штрафами».

«Да, официальный Берлин публично объявил войну «Телеге». Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», – сообщила Захарова, призвав «вводить хэштег, символизирующий откат Германии от демократических ценностей – #ПриМеркельТакогоНеБыло». Она также напомнила Telegram, что «бумажный самолетик» по-немецки – Papierflieger, а «цифровое сопротивление» – digitaler Widerstand».

В декабре Захарова призвала ОБСЕ осудить действия Германии против RT. 16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Предполагалось, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но наши сограждане очень любят прибедняться

11.11 / В Британии завершили рассмотрение иска РФ по делу о евробондах Украины

13.10 / Немецкие ученые раскрыли секрет уверенности человека

19.11 / На повторное голосование на местных выборах в Украине выделили еще 51 млн грн

07.10 / На производства «Ералаша» запросили 35 млн рублей

14.09 / Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере

15.04 / Лавров обсудил с главой ОБСЕ переброску Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе

05.10 / Меркель и Тихановская обсудят участие Германии в переговорах с Лукашенко

05.07 / Москвичам спрогнозировали небольшие дожди

06.05 / Британия решила направить к Джерси корабли после угроз от Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика