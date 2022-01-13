Захарова призвала ввести хэштег #ПриМеркельТакогоНеБыло

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение властей Германии «объявить войну» Telegram.

Захарова указала в Facebook, что глава МВД Германии Нэнси Фезер «прямо допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства». Берлин считает, что «предписания немецких органов власти пока якобы действительно не выполняются». Кроме того, министр юстиции Германии Марко Бушман «пригрозил Павлу Дурову многомиллионными штрафами».

«Да, официальный Берлин публично объявил войну «Телеге». Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», – сообщила Захарова, призвав «вводить хэштег, символизирующий откат Германии от демократических ценностей – #ПриМеркельТакогоНеБыло». Она также напомнила Telegram, что «бумажный самолетик» по-немецки – Papierflieger, а «цифровое сопротивление» – digitaler Widerstand».

В декабре Захарова призвала ОБСЕ осудить действия Германии против RT. 16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Предполагалось, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию.