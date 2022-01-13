 

На посетителей концертного зала «Зарядье» упала стеклянная дверь

13.01.2022, 0:30, Новости дня
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В результате падения стеклянной двери в концертном зале «Зарядье» в Москве пострадали два человека, сообщила гендиректор площадки Ольга Жукова.

Стеклянная дверь входной группы концертного зала съехала с верхнего крепления. Вероятно, это произошло из-за поломки пластиковой втулки, установленной на оси верхней петли. Остальные двери зала проверят в рамках гарантийных обязательств.

Жукова заявила, что «прежде всего было важно оперативно оценить физическое состояние людей и оказать при необходимости первую помощь». Она сообщила, что медики «приехали очень быстро, по первичному заключению врачей» жизни посетителей «ничего не угрожает», передает ТАСС.



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