 

Каннабис способен предотвращать заражение коронавирусом – исследование

13.01.2022, 0:06, Новости дня
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Обнаружено, что две каннабиноидные кислоты CBGA и CBDA, которые есть в конопле, способны связываться с шиповидным белком SARS-CoV-2, после такого соединения они предотвращают проникновение вируса в клетки.

“Эти каннабиноидные кислоты в изобилии содержатся в конопле и многих экстрактах конопли”, – сообщил исследователь из Глобального инновационного центра конопли штата Орегон (США) Ричард ван Бримен.

Ученый отметил, что CBDA и CBGA также блокируют новые варианты коронавируса. Имеющиеся результаты показывают, что каннабиноиды можно превратить в лекарства для профилактики или лечения COVID-19.

“Эти соединения можно принимать перорально и у них есть долгая история безопасного применения у людей”, – добавил ван Бримен.

Контекст:

В декабре 2020 года комиссия по наркотическим средствам ООН исключила каннабис, используемый в медицинских целях, из категории самых опасных наркотиков в мире. В состав этой комиссии входят 53 государства. До принятия решения ее члены рассмотрели рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реклассификации каннабиса и его производных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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