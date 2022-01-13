 

В Сенате США опубликовали новый пакет санкций против РФ, в Украине массово “минировали” объекты инфраструктуры. Главное за день

13.01.2022, 0:06, Новости дня
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В Сенате США опубликовали новый пакет санкций против РФ

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об “эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины”.

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

НАТО отвергло требования России

12 января в Брюсселе состоялась встреча Совета Россия – НАТО. Она продлилась около четырех часов. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

Столтенберг также сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот. Он отметил, что Если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин по итогам заседания заявил, что отношения Москвы с Альянсом сейчас находятся “на критически низком уровне”.

Массовое “минирование” в Украине

За сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

Сообщения о массовом минировании школ и торгово-развлекательных центров сегодня проверяли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах. Также столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января ввел временное регулирование цен на ряд продуктов питания. 

В проекте постановления говорится, что Кабмин вносит изменения в свое постановление о карантине, заменяя слова “хлеб ржано-пшеничный и батон” рядом продуктов питания. Это хлеб ржано-пшеничный; батон; крупа гречневая; сахар-песок; мука пшеничная высшего сорта; макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта); молоко пастеризованное 2,5-процентной жирности (в пленке); масло подсолнечное; яйца куриные категории С1; птица (тушка куриная); масло сливочное жирностью 72,5%. 

Медикам повысят зарплату

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января принял постановление об увеличении заработной платы медицинским работникам. С 1 января 2022 года зарплата врача должна быть не менее 20 тыс. грн, медицинской сестры – 13,5 тыс. грн.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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