 

США потребовали от РФ не принуждать Украину к «переменам»

12.01.2022, 23:42, Новости дня
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Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении», сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Шерман выразила надежду, что РФ «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если РФ «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск РФ у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.



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