Стала известна программа празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II

В этом году, а именно 6 февраля, исполнится 70 лет со дня коронации Ее Величества и начала ее правления Великобританией. Многие опасались, что из-за пандемии коронавируса и распространения его нового штамма – омикрона – все могут попросту отменить. Но пока надежды британцев оправдываются: в июне прошлого года пресс-служба Букингемского дворца назвала точные даты мероприятий, а накануне обнародовала программу праздничных мероприятий в честь платинового юбилея королевы.

Празднование самого юбилея в королевской семье пройдет с 12 по 15 мая. В этот период состоится красочный парад, который продлится 90 минут. В нем примут участие 1000 артистов, 500 лошадей и сотни музыкантов. А кульминацией станут праздничные выходные со 2 по 5 июня, и в гуляниях, очевидно, примет участие уже вся страна.

Все начнется в четверг, 2 июня. На этот день запланирован уже знакомый всем и за пределами Великобритании парад Trooping the Colour. Перед дворцом и королевской семьей (надеемся, впервые за три года на параде она будет в полном составе) пройдут 1200 офицеров, военный оркестр и лошади. В тот же день зажгут маяки в 1500 городах, деревнях и поселениях по всей стране, а также на Нормандских островах, острове Мэн и других заморских территориях страны.

В пятницу, 3 июня, в соборе Святого Павла пройдет церковная служба в честь королевы. В субботу, 4 июня, в Букингемском дворце состоится вечеринка и концерт с участием знаменитостей для королевской семьи и особых гостей. Будет ли он транслироваться по национальному телевидению, как недавний рождественский концерт, ведущей которого стала Кейт Миддлтон, не сообщается.

Воскресенье, 5 июня, завершит празднования массовыми гуляниями для подданных и Большим юбилейным обедом для королевской семьи. Ожидается, что во всей стране в этот день пройдет более 200 тысяч активностей. В The Platinum Jubilee Pageant примут участие артисты, танцоры, музыканты, военнослужащие и волонтеры, которые расскажут историю правления Елизаветы II с помощью театра, музыки, цирка и уличных представлений.

Королева Елизавета II на параде Trooping the Colour в 2020 году

Его Величество решила не ограничиваться только этими днями, и празднование юбилея проходит уже сейчас. В течение всего последнего года в Британии проходят специальные мероприятия: например, принц Чарльз призвал британских подданных сажать деревья по всей стране в честь юбилея правления королевы. Это не только дань уважения королеве, но и эко-акция, которая должна сохранить более 70 редких пород деревьев.

Скоро в королевских резиденциях будут открыты три выставки, посвященные вступлению на престол, коронации и юбилею королевы. К примеру, портреты Ее Величества и ее личные драгоценности выставят в Букингемском дворце. На другой выставке можно будет увидеть платье Елизаветы II для коронации и наряды, в которых она появлялась на некоторых официальных мероприятиях.

Также недавно Букингемский дворец объявил конкурс на создание десерта, который будет назван в честь королевы Елизаветы, – Platinum Pudding. В нем могут принять участие британцы в возрасте от восьми лет. Избранные пять финалистов приготовят пудинг для экспертного жюри, в которое вошел шеф-повар Букингемского дворца Марк Фланаган. Рецепт победителя будет опубликован в свободном доступе и каждый сможет приготовить пудинг у себя дома.