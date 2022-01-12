Актриса Анастасия Красовская о съемках в “Герде”, танцах на пилоне и комплиментах Гаспара Ноэ

Творчество

“Актерского образования у меня нет, а пробы на главную роль в ”Герде“ были первыми в моей жизни. С режиссером Наташей Кудряшовой мы познакомились по Zoom — после того, как я отправила свои самопробы кастинг-директору. Когда стало ясно, что я подхожу, безусловно, было страшно подвести команду и взять на себя такую ответственность, ведь опыта съемок в кино у меня не было. Этот страх появился еще до личной встречи с Наташей на пробах, поэтому изначально я отказалась участвовать в проекте”.

“Одни из самых сложных сцен в ”Герде“ снимались в бассейне. Они были нужны для последующего монтажа снов моей героини Леры. Приходилось долгое время находиться под водой без воздуха. Мы снимали порядка 22 часов с профессиональной группой дайверов”.

Платье-комбинация, Latrika; колье, кольцо, все — Bvlgari

Макияж: масло Abeille Royale; база Meteorites; тональное средство Parure Gold (01); пудра Meteorites (02); румяна Rose aux Joues (02); карандаш Le Crayon Yeux (02 Jackie Brown); тени Mad Eyes (Golden Brown/Warm Brown); гель для бровей Mad Eyes (02); тушь для ресниц Mad Eyes (01); помада Rouge G Luxurious Velvet (888). Все — Guerlain

“За месяц до экспедиции я начала заниматься танцами на пилоне. Были слезы, синяки и отрицание всего происходящего. Но результат того стоил. Приходилось и петь в кадре, причем, в окружении обнаженных мужчин. Тот еще экспириенс. Я не обучалась вокалу, просто пришла на площадку, мы начали снимать, и все получилось само собой. Тогда меня не покидала мысль, что Лере сейчас нужно сделать все, чтобы уйти отсюда”.

“Никогда не забуду момент, как мне позвонила Наташа и сказала, что мы в основном конкурсе в Локарно. То же самое повторилось спустя время — она сообщила новость о том, что скоро у меня будет ”Леопард“ за лучшую женскую роль. Сначала статуэтка жила на подоконнике, а теперь с мягкими игрушками на полке”.

“Режиссер Гаспар Ноэ был поражен работой Наташи и моей актерской игрой. Эта картина затронула его, он написал об этом лично. Что касается его фильмов, первой картиной, которую я посмотрела, была ”Любовь“”.

Топ, Ruban; жакет, легинсы, все – Lime; перчатки, Viva Vox; ботфорты, Rosbalet; колье, Bvlgari Семья

“Семья у меня творческая, но никто не работал в сфере кино и искусства. Мама в свободное время занимается рукоделием. Дедушка и бабушка писали стихи. Если постараться, поэзию бабушки можно найти в Сети”.

“Я выросла в Минске. В детстве ходила во всевозможные кружки и часто их меняла. Когда я хотела научиться чему-то новому, то родители никогда мне в этом не отказывали, а только поддерживали. Так произошло и с кино”.

Пальто, By Malene Birger; кольца, Dior

Макияж: масло Abeille Royale; база L’or; тональное средство Parure Gold (01); корректор Precious Light (01); румяна Rose aux Joues (02); гель для бровей Mad Eyes (02); тушь для ресниц Mad Eyes (01); помада Rouge G Luxurious Velvet (214). Все — Guerlain

“Родители были рады, что на данном этапе я выбрала кино. Они счастливы видеть меня в той сфере, от которой я получаю удовольствие. После ”Герды“ снималась у Юрия Мороза в сериале ”Деревенская драма“, в фильмах Алисы Хазановой ”Белый список“ и Василия Быстрова ”Бультерьер“, а также у Рустама Ильясова в третьем сезоне ”Трудных подростков“. О поступлении в актерский вуз пока думаю, это для меня открытый вопрос. В первую очередь планирую получить другое образование — я училась на юриста-международника, пока не окончила институт из-за нехватки времени”.

“Поскольку часть своей жизни я провела в Китае, работая моделью, то страха переезда в Москву у меня не было. Семья осталась в Минске. Периодически приезжаю туда. Беларусь — мое место силы и мой дом”.

“Мама всегда считала, что мне нужно заниматься тем, что нравится, к чему меня тянет. Даже к постельным сценам в ”Герде“ она отнеслась спокойно. У всех есть тело, никто ничего нового в этом плане не открыл”.

Рубашка, брюки, все – Viva Vox; туфли, серьги, все – Dior Платье, Lime

Макияж: масло Abeille Royale; тональное средство L’Essentiel High Perfection (01N); пудра Les Voilettes (02); пудра Terracotta Original (01); румяна Rose aux Joues (06); тени Mad Eyes (Golden Brown/ Warm Brown); гель для бровей Mad Eyes (02); тушь для ресниц Mad Eyes (01); помада Rouge G Luxurious Velvet (360). Все — GuerlainКрасота

“Самая кардинальная смена имиджа в моей жизни случилась тогда, когда я сделала каре. Это как раз было связано со съемками в ”Герде“. До этого у меня были длинные волосы, но для образа их нужно было отрезать”.

“Особых секретов по уходу за внешностью у меня нет. Периодически хожу к косметологу, но в последнее время все реже и реже. Для кожи очень нравится использовать алоэ, а макияж привыкла смывать мицеллярной водой. Сам мейк не очень люблю наносить, но из-за проб и кастингов иногда приходится. Единственное, что делаю постоянно, так это замазываю синяки под глазами — эта особенность внешности у меня от папы. Что касается волос, мою голову каждый день — привычка, появившаяся из-за моделинга. Просто стараюсь регулярно менять шампуни и кондиционеры”.

“Комплексы относительно внешности у меня присутствовали из-за роста. В школьные годы была одной из самых высоких, поэтому начала сутулиться. Помогло окружение и время — осознала, что быть высокой — это красиво, рост не является каким-то недостатком, которого стоит стыдиться”.

“В плане одежды привлекает стиль гранж. А так — к чему сердце ляжет. Кожаная куртка, ”мартинсы“ и что-то с кружевом — мой must have. Не ориентируюсь на то, что сейчас модно, — просто выбираю вещи, которые мне нравятся”.

Текст, продюсирование: Анна Федюнина

Фото: Дарья Ганихина

Стиль: Мария Колосова, Хабиб Сулейманов

Макияж: Таисия Феодосьева/Guerlain

Прически: Никита Бринюк/Leonid Romanov Hair/L’Oreal Professionnel

Помады Rouge G, использованные при макияже

При макияже Анастасии Красовской были использованы следующие оттенки стойких матовых помад Rouge G Luxurious Velvet : красно-оранжевый (214), винно-красный (888) и нюдовый (360)