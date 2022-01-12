Зеленский поручил расширить ограничения на олигархов за пределы Украины – Малюська

“Чтобы наши партнеры тоже реагировали, также устанавливали дополнительный контроль по активам и деятельности таких лиц за рубежом”, – сообщил министр.

Малюська считает, что статус олигарха автоматически приведет к препятствиям в ведении бизнеса за рубежом.

“Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний”, – добавил он.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, под закон об олигархах в Украине подпадают 13 человек. 30 декабря Данилов заявил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, ожидается, в Украине и назовут имена первых олигархов.

Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.

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