Глава МИД Канады в разговоре с Кулебой отметила неприемлемость требований РФ о гарантиях невступления Украины в НАТО – МИД Украины

“Глава канадской дипломатии отметила неприемлемость требований России по предоставлению ей гарантий невступления Украины в НАТО. Она подтвердила непреклонную поддержку нашего государства на фоне российских угроз и наращивания российского военного присутствия вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины”, – говорится в сообщении.

Кулеба и Жоли обсудили шаги для сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, в частности воплощение “болезненного для Москвы комплексного пакета сдерживания, включающего политические, экономические меры и меры безопасности”.

Также министры поговорили о дальнейшем развитии сотрудничества Украины и Канады в сфере безопасности и обороны.

“Министры договорились активизировать взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбитие самолета PS752 и установление справедливости в этой трагедии”, – говорится в сообщении.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января прошла встреча на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Фомин, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Генсек Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса и Россия не имеет права вето в этом вопросе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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