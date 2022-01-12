 

Попросившие помощи у миротворцев россияне вернулись из Алма-Аты

12.01.2022, 22:56, Новости дня
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В Москву доставлены 146 россиян, которые находились в Алма-Ате, в Россию их привез самолет военно-транспортной авиации ВКС, сообщило Минобороны.

Ведомство пояснило, что «российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки и находились в командировке». Из-за беспорядков в Казахстане и прекращения работы аэропорта Алма-Аты россияне, которые оставались в отелях и у родственников, обратились к руководству российских миротворцев с просьбой помочь вернуться в Россию. Кроме того, сообщается, что накануне самолетами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию привезли «2095 российских и иностранных граждан», передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.



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