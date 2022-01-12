 

Елена Проклова госпитализирована с инсультом: все, что известно о состоянии актрисы

12.01.2022, 22:44, Разное
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Вчера днем появилась первая новость о том, что 68-летняя актриса Елена Проклова экстренно доставлена в одну из московских больниц. Самые ранние сообщения СМИ гласили, что артистке стало плохо – у нее кружилась голова и поднялось давление, и первые же тесты показали, что Проклова за несколько дней до этого перенесла инсульт. 

Позже Елена Игоревна, чье состояние врачи оценили как средней тяжести, сама подтвердила, что находится в больнице, причем в реанимационном отделении. 

У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините, — цитирует Проклову “Вечерняя Москва”.

Далее журналисты выяснили, что у актрисы случился гипертонический криз на гастролях в Санкт-Петербурге. Вернувшись в столицу, Проклова перенесла инсульт. 

Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать. Мы с ней живем в разных домах. Насколько я знаю, никаких претензий или жалоб на качество оказанной помощи у нее нет. И ПЦР сдавали, и все сделали нормально, – приводит цитату дочери Елены Игоревны издание “МК” со ссылкой на официальные источники. 

О каком, правда, муже идет речь, дочь Прокловой не уточнила. Известно, что народная актриса РФ была замужем трижды – первый раз за режиссером Виталием Мелик-Карамовым четыре года с 1971 по 1975, второй – в конце 70-х за врачом Александром Дерябиным. Третий брак актрисы продлился почти тридцать лет. Проклова была женой бизнесмена Андрея Тришина, с которым развелась в 2015 году. 

К слову, Андрей Тришин тоже дал комментарий прессе о состоянии здоровья экс-супруги. 

Я беспокоюсь, конечно. Но как я могу связаться с врачами, если даже не знаю, где она лежит? Да и кто из врачей у нас готов общаться? У нас немного не та медицина, чтобы родственникам что-то докладывали. А тем более, не родственникам… Я думаю, там есть, кому позаботиться. Есть старшая дочка, есть младшая – никаких проблем. Будем надеяться, все обойдется. Безусловно, я желаю Лене здоровья, я к ней очень хорошо отношусь. Мне она на самочувствие не жаловалась, да и вообще, она редко жалуется… – цитирует Тришина издание “Комсомольская правда”. 

А сегодня о состоянии Прокловой рассказал ее друг и коллега, актер Борис Щербаков. По его словам, ей гораздо лучше, ее уже перевели из реанимации в нейрохирургию.

Анатолий Васильев, Елена Проклова и Борис Щербаков на съемках



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