События в Казахстане отвлекли Путина от вторжения в Украину – депутат Европейского парламента

По ее мнению, Россия не будет действовать на два фронта.

“Путин живет в символике разных юбилеев, годовщины и победобесия, как это называется в России. Это для него классические символы, поэтому он хочет восстановить в своем сердце и в реальности Советский Союз и российскую империю. Он переоценивает свои возможности в этом”, – отметила Крамон-Таубадель.

Она отметила, что Путин увидел военную слабость Запада после вывода войск США из Афганистана.

“Теперь зависит все не только от России. От нас многое зависит, как мы определим свою готовность защищать свои страны и такие страны, как Украина”, – подчеркнула депутат Европарламента.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. 6 января они “приступили к выполнению задач” в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента. По его словам, процесс вывода контингента “займет не более 10 дней”.

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