Как запугать самых отчаянных

Счет за сверхурочную работу полицейских на прошлогодних акциях протеста выставили экс-главе петербургского штаба Навального* Ирине Фатьяновой.



Ирина Фатьянова. Фото из соцсетей

Около 4 млн рублей намерено взыскать Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти с оппозиционерки, которую минувшей весной объявили виновной в организации в январе 2021 года несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального. Почти год петербургская полиция подсчитывала, сколько стоила ее работа на акциях 23 и 31 января: получилось 3 931 998 рублей 33 копейки. Иск на такую сумму от полицейского главка к Фатьяновой 10 января 2022 года — в первый рабочий день после праздников — принял к производству Дзержинский районный суд Петербурга. Первое заседание назначено на 15 февраля.

Как объясняют истцы в заявлении,

почти 4 млн рублей — это сумма, выплаченная за переработку сотрудникам правоохранительных органов, дежурившим на улицах, разгонявшим и задерживавшим протестующих 23 и 31 января.

По закону за работу в выходные дни и нерабочее время каждому полицейскому полагаются дополнительные дни отдыха. Однако стражи порядка имеют право подать рапорт с просьбой заменить выходные денежной компенсацией. Как следует из искового заявления, о такой замене попросил 1391 сотрудник полиции. Всем желающим была произведена компенсационная выплата за 1462 дня (дней получилось больше, чем людей, т. к. некоторые полицейские потребовали денежную компенсацию и за 23, и за 31 января).

Митинги с требованием освободить из-под ареста оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года проходили в разных регионах России. В Петербурге они сопровождались перекрытием улиц и закрытием станций метро и отличались более жестоким полицейским насилием, чем где-либо. Участники акций протеста впоследствии жаловались на необоснованное применение к ним спецсредств, в том числе резиновых дубинок и электрошокеров. Однако никто из силовиков наказан за это не был. Уголовную ответственность понесли только некоторые граждане, вступившие в физический контакт с полицией.

Организатором январских акций протеста в Петербурге суд признал Ирину Фатьянову. Прошлой зимой она отсидела в спецприемнике 6 суток за организацию митинга 23 января и еще 10 суток за митинг 31 января. В апреле в отношении оппозиционерки возбудили административное дело по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», еще раз ее осудили и водворили в камеру на 10 суток. Ни с одним из судебных решений Фатьянова не согласилась и оспаривает их в ЕСПЧ. В ноябре прошлого года, после ареста экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой по делу о создании «экстремистского сообщества», Ирина, опасаясь уголовного преследования, уехала в Грузию.

Январь, 2021. Акция протеста в Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

— Претензии МВД абсурдны. Все доказательство строится на том, что я отбывала административный арест за организацию январских акций. Больше никаких причин взыскать с меня 4 миллиона за переработки полиции нет, — прокомментировала «Новой» Ирина Фатьянова. — Официальным организатором акции я не была, согласования, которое подразумевает такой статус, не получала, а значит, и компенсировать ничего не должна. Не говоря уже о том, что на улицы в январе не я вызывала дополнительные наряды полицейских, а Беглов и его команда. И полиция с ОМОНом занимались не обеспечением правопорядка, а жесткими задержаниями. Я, конечно, буду добиваться справедливости в суде, даже зная, какие у нас ручные суды.

— Иск МВД совершенно необоснованный, фактически это — злоупотребление правом государства и искаженное толкование того, чему служат те или иные законодательные нормы, — убеждена защитница Фатьяновой, юрист Варвара Михайлова. — Придумана еще одна эффективная мера, чтобы никому неповадно было. Если людей не пугают уже ни несколько суток ареста, ни штрафы в несколько десятков тысяч рублей, то, может, они будут парализованы возможностью предъявления таких непомерных исков, суммы которых превышают стоимость квартиры в Петербурге. Естественно, никакой реальной цели защиты прав жителей или восстановления нарушенных прав сотрудников правоохранительных органов в этом нет. Единственная цель государства — охлаждение протестной активности и прицельное преследование сторонников Навального. К сожалению, подобные иски уже имели успех в суде.

В феврале 2019 года прокуратура Петербурга уже требовала взыскать 10,9 млн рублей с Дениса Михайлова, бывшего на тот момент координатором регионального штаба Навального, и Богдана Литвина, участника движения «Весна». Обоих признали ответственными за акцию «Он нам не царь», посвященную инаугурации Владимира Путина, во время которой протестующие якобы вытоптали газоны и сломали растения в двух городских садах. Фрунзенский районный суд с доводами надзорного ведомства согласился, но сумму взыскания уменьшил до 7,3 млн рублей. Сейчас это дело рассматривает ЕСПЧ.

Затем, в декабре 2019 года, Мосгортранс отсудил более 2 млн рублей ущерба у сотрудников ФБК** Любови Соболь и Георгия Албурова за акции протеста 27 июля и 3 августа 2019 года. Суд посчитал, что из-за задержек общественного транспорта, вызванных протестами в центре Москвы, предприятие понесло убытки. Позже из-за тех же акций с навальновцами судился столичный главк. Полицейские настаивали на компенсациях за работу во внеурочное время и расходование бензина. Их требования также были удовлетворены.

С августа этого года претензии к активистам по следам прошлогодних протестов полиция начала предъявлять и в регионах: в Пензе, Омске, Челябинске, Уфе, Кемерово и других городах. Во всех случаях ответчиками в судах становились люди, ранее привлекавшиеся к административной ответственности в качестве организаторов несанкционированных мероприятий. Нигде ни разу суды не отказали в исках МВД. По данным региональных СМИ, в общей сложности за 2021 год со сторонников Навального за сверхурочную работу силовиков взыскано как минимум 9,554 млн рублей.

— Сегодня в регионах много таких исков, поскольку найден проверенный способ пополнения бюджета, — считает Варвара Михайлова.

— Кроме того, так легко пугать самых отчаянных и смелых. Между тем с правовой точки зрения большой вопрос, насколько действия одного организатора могли привести к вытаптыванию такого количества травы или к выводу на улицу такого количества сотрудников полиции. А если бы государство решило вывести на митинг млн полицейских, тогда какие суммы бы насчитали ответчикам? Но мы понимаем, что в наших условиях все судебные вердикты носят скорее политический характер, чем правовой.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

P.S.

«Новая» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на момент публикации ответ не получен.

*Мосгорсуд признал «штабы Навального» экстремистской структурой и запретил их деятельность в РФ.

**Организация признана судом «экстремистской» и внесена Минюстом РФ в реестр «иноагентов».

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