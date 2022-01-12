 

Орбан объявил о госрегулировании цен на продукты в Венгрии

12.01.2022, 22:10, Новости дня
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В Венгрии решено вернуть цены на ряд продуктов питания к уровню октября, сообщил глава правительства страны Виктор Орбан.

По итогам парламентского заседания премьер объявил о решении «вмешаться в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности». Он пояснил, что цены на них «вернутся на уровень 15 октября», передает РИА «Новости».

Как подчеркнул Орбан, «начиная с февраля так должно быть во всех магазинах». По его словам, такой шаг должен защитить граждан в условиях растущих из-за энергокризиса цен. При этом прежде Венгрия уже ограничила рост цен на бензин. Кроме того, проводится политика снижения размеров коммунальных платежей.

Напомним, в Европе цены на газ начали расти весной, тогда газ стоил 250–300 долларов за тысячу кубометров. Сейчас тысяча кубометров стоит около 1 тыс. долларов.



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