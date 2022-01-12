Продолжение следует: сериалы “Утреннее шоу” и “Эмили в Париже” продлили еще на сезон

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в ближайшее время точно не останутся без работы. Производитель сериала “Утреннее шоу” с этими актрисами в главных ролях компания Apple TV+ официально сообщила, что у телешоу про другое телешоу будет еще один, третий сезон. Такое решение руководство компании приняло после успеха второго сезона сериала, который вышел в сентября 2021 года.

Было захватывающе наблюдать за тем, как “Утреннее шоу” на протяжении последних двух сезонов набирает силу, исследуя актуальные сюжеты, которые находят отклик у зрителей по всему миру и при этом невероятно увлекательны и интересны, – привел аргумент отдела программ для Apple TV+ Мэтт Чернисс.

О будущем сезоне известно следующее: шоураннер Керри Эрин уступит свое место одному из исполнительных продюсеров шоу Шарлотте Стаудт, которая ранее работала над “Карточным домиком”. В комментариях прессе Эрин, занявшая в третьем сезоне почетное кресло консультанта, мечтает увидеть “скачок во времени” и соответствующую трансформацию героинь.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Я чувствую, что Алекс (ее играет Дженнифер Энистон – прим. ред.) впервые после пилотного эпизода приняла себя такой, какая она есть, и столкнулась со своими худшими страхами, и я хочу увидеть, как феникс восстает из пепла и как она учится жить полной жизнью, быть настоящей и любящей, — прокомментировала будущий сезон “Утреннего шоу” Керри Эрин.

Когда именно начнутся съемки третьего сезона “Утреннего шоу”, пока неизвестно.

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Публикация от The Morning Show (@themorningshow)

Также остается загадкой, когда начнут снимать новый сезон другого популярного сериала – “Эмили в Париже” с Лили Коллинз в главной роли. Но продолжение у романтической комедии про приключения американки во французской столице будет точно. Во всяком случае, информация об этом появилась в официальном аккаунте стримингового сервиса Netflix в Twitter. Причем Эмили будет в Париже еще два сезона, хотя второй вышел всего три недели назад.

Исполнительница главной роли Лили Коллинз, которая в сентябре вышла замуж, также поделилась радостной новостью в своем Instagram:

Проснулась пораньше, чтобы сообщить вам очень интересные новости… Эмили в Париже ждет третий сезон и… четвертый! Не могу сказать, понравилась бы Эмили эта рекламная футболка, но она голосила бы в любом случае. Люблю всех и спасибо за поддержку. Не могу дождаться продолжения!