5 причин посмотреть проект Postscript в Большом театре

Лучшие хореографы современности

Продюсерская компания MuzArts готовит для зрителей захватывающий вечер современной хореографии, куда войдут работы таких балетных мэтров, как Алексей Ратманский, Уэйн Макгрегор, Сиди Ларби Шеркауи, Пол Лайтфут и Соль Леон. Это совершенно разные по почерку и стилистике известнейшие хореографы из разных стран мира. Получилась своего рода антология современного танца.

Главной премьерой вечера станет балет “MCGREGOR+MUGLER” – невероятная коллаборация двух визионеров от искусства из мира танца и высокой моды. Знаменитый хореограф Уэйн Макгрегор и легендарный кутюрье Манфред Тьерри Мюглер создали дуэт специально для Ольги Смирновой (ее партнером станет премьер Большого театра Денис Савин).

“ФАВН” – балет, созданный хореографом Сиди Ларби Шеркауи к столетию “Русских сезонов”, являющийся своеобразным ремейком знаменитого балета Вацлава Нижинского “Послеполуденный отдых фавна” на одноименное сочинение Клода Дебюсси, где оригинальная партитура органично дополнена электронной музыкой от современного британского композитора Нитина Сауни. Спектакль рассказывает о встрече двух языческих лесных существ в завораживающем исполнении солистов Большого театра Вячеслава Лопатина и Анастасии Сташкевич.

“ВОСПОМИНАНИЕ О ДОРОГОМ МЕСТЕ” – балет для двух танцовщиков и двух балерин, поставленный Алексеем Ратманским в 2012 году на одноименный опус Петра Чайковского в оркестровке Александра Глазунова. Ратманский вдыхает новую жизнь в классику, необычайно изобретательно используя элементы академического стиля. Исполнители номера – звезды Большого театра Екатерина Крысанова, Якопо Тисси, Ольга Смирнова и Артемий Беляков.

Завершит программу балет “POSTSCRIPT” хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на знаменитую музыку Филипа Гласса. Это одно из наиболее сложных произведений, созданных авторами, как по хореографии, так и по эмоциональному наполнению. Здесь есть все характерные черты присущие лучшим балетам известного дуэта Лайтфут/Леон: потрясающая музыкальность, лаконичные декорации, меланхолия и гармоничная плавность потока движений танцоров.

Денис Савин и Ольга Смирнова

Лучшие солисты Большого театра

Редко когда за один вечер удается увидеть лучших танцовщиков Большого. В этой программе на сцену выйдут Артемий Беляков, Денис Савин, Екатерина Крысанова, Якопо Тисси, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин и другие артисты, составляющие гордость театра. В центре программы – прима Большого Ольга Смирнова, которую зрители увидят в трех балетах из четырех.

Невероятные костюмы

Для номера “MCGREGOR+MUGLER” костюмы создавал никто иной, как знаменитый кутюрье Тьерри Мюглер. Его фантастические наряды носят все, от Дэвида Боуи, Синди Лопер и Мадонны до Деми Мур, Леди Гаги и Ким Кардашьян. В этом проекте он возвратился к любимой теме андроида, подарив танцорам рептилоидную кожу, лица-маски и гривы-ирокезы и облачив в зеркально-сияющие латы киборгов.

Уэйн Макгрегор, Денис Савин, Тьерри Мюглер и Ольга Смирнова

Дебют Ильдара Гайнутдинова в Большом театре

Ведущий солист театра танца Аллы Духовой TODES, победитель проектов Sytycd 8 (Украина), Dance Revolution 2 на Первом канале, World Of Dance, финалист шоу “Танцы на ТНТ” Ильдар Гайнутдинов впервые выйдет на сцену Большого театра. Он исполнит роль Фавна в одноименном балете Сиди Ларби Шеркауи. Его партнершей станет Юлия Скворцова.

Золотая маска

Проект стал номинантом Золотой маски этого года в категории “Лучший балет года”.