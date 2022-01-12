Здоровью пострадавших в “Зарядье” ничего не угрожает

Инцидент произошел 12 января. Сотрудники зала отправили пострадавших в больницу.

Бригада медиков оперативно прибыла для оценки возможных травм и состояния пострадавших. Угроз для их жизней не выявлено, оба находятся в сознании. Медики осмотрели женщину и отпустили ее домой.

“Прежде всего нам было важно оперативно оценить физическое состояние людей и оказать при необходимости первую помощь”, – отметила генеральный директор зала “Зарядье” Ольга Жукова.

К падению стеклянной двери могла привести поломка пластиковой втулки на оси верхней петли. Сейчас дверь жестко зафиксирована на месте. В рамках гарантийных обязательств специалисты оценят состояние всех дверей зала “Зарядье”.