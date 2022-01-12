На обижается Алфёрова? – Личное мнение

Актриса Ирина Алфёрова, которую многие почему-то считают большим талантом, с возмущением поведала, как несправедливо устроен мир.

«Самолеты для меня вообще как трамваи. Я страдаю только из-за того, что актерам на гастролях не положен бизнес-класс. Это же как музыканту в багаж скрипку бросить. Мое тело — тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно», — заявила актриса, сыгравшая галантерейщицу Бонасье в советском мюзикле.



Фото: Соцсети

70-летняя актриса до сих пор летает по гастролям. Страдает, потому что ей не положен бизнес-класс.

И ладно бы тихо себе страдала, так нет же! Дальше Алфёрову понесло в философские рассуждения — хочу, чтобы и вы их прочитали.

«Представляете, как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать?»

То есть, дядьки лысые, купившие на свои билеты для себя и своих девчонок, вызывают чувство горькой социальной несправедливости у актрисы.

Кто мешает купить Алфёровой билетик хоть в бизнес, хоть в первый класс, актриса не сообщила. Она — вся в званиях, а дядьки — будто украли у неё удобное место.

«Это так же, когда звания давали, меня спрашивали: “Что вы ощущаете?” Я говорю: “Ничего. Звание в нашей стране дает только одно преимущество, когда ты умрешь, твои близкие не будут мучиться и искать, где тебя похоронить. Им сразу дадут какое-то хорошее кладбище”».

Кстати, а почему так? Про кладбище, в смысле. Как по мне, так я бы на лучших кладбищах хоронила тоже за деньги — есть средства? Купили местечко, покойтесь себе красиво.

Впрочем, тут бесполезно спорить. Очевидно, что Алфёрова, как и многие другие актёры, привыкла к тому, чтобы ей всё давали.

Ну, да — красивая была женщина. На фоне советского соцреализма, когда в кино снимали монументальных строительниц коммунизма, легко было появиться красивой в кадре, чтобы все тебя тут же стали считать талантливой.

Но деньги за это платили? Платили. А сейчас за гастроли платят? Уверена, что не просто платят, но и платят много.

Какого рожна тогда осуждать лысых дядек с девицами, жалуясь всем, что не дали бесплатно билет в бизнес-класс?

Дай. Дай. Всё им только дай. Поработай и купи, если нужен хороший билет.

Согласны?

—