В компании Samsung представили новую версию смартфона Galaxy S21 FE

Отличие новой версии смартфона Samsung модели Galaxy S21 FE состоит, в основном, в использовании чипсета собственного производства Exynos 2100. Кстати, процессор изготовлен по техпроцессу 4 нм.

Чип состоит из восьми ядер, обеспечивающих частоту 2,2-2,9 ГГц. Все остальное, по словам экспертов, соответствует предыдущей версии того де смартфона.

Экран с диагональю 6,4 дюйма. Картинка на нем отображается с частотой 120 Гц и разрешением 2400 на 1080. Набор датчиков во фронтальной и тыльной камерах позволяет вести съемку в достаточно высоком качестве. Емкость аккумулятора – 4500 мАч. Предлагается два зарядного устройства. Проводное на 25 Вт и беспроводное на 15 Вт. Предустановлена операционная система Android 12.