КХЛ перенесла ряд матчей регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла все матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, из-за роста заболевших коронавирусом в клубах.

«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты», – передает сообщение пресс-службы КХЛ ТАСС.

По состоянию на утро 12 января у 171 человека их числа игроков, тренеров и представителей команд выявлен коронавирус.

«Автомобилист» выйдет с карантина и 13 января проведет первый матч в 2022 году. Команда из Екатеринбурга 13 января примет череповецкую «Северсталь». Решение о проведении встречи между СКА и «Сочи» будет принято в день игры 13 января. В сочинском клубе выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

«Хотелось бы повторить, наши главные цели в пандемийное время — здоровье игроков и болельщиков, ничего не изменилось. Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние сутки 60 человек в лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания, КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки. (…) Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей и так не состоится из-за карантина в командах», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Он подтвердил, что часть перенесенных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет во время зимних Олимпийских игр 2022 года.

«Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. Федерация хоккея РФ подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации», – сказал Морозов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что хоккеисты и тренеры ЦСКА заразились коронавирусом.