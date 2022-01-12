Названы популярные после Нового года находки в столичном метро

В московской подъземке пассажиры в период новогодних праздников оставляли самые разные предметы, среди которых – шуба Деда Мороза и посох, а также многое другое, сообщил департамент транспорта города.

«Спальный мешок, шуба деда мороза и посох, скрипка и гармонь, это лишь некоторые вещи, которые оставили пассажиры в период новогодних каникул в метро. Все найденные предметы, кроме документов (их передают в УВД на метрополитене) поступают на один из трех складов забытых вещей на станциях: «Котельники», «Деловой центр» и «Черкизовская», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.

Ведомство посоветовало в случае оставления вещей в метро звонить в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210, заполнить форму в приложении «Метро Москвы». После заполнения с заявителем свяжется сотрудник склада.