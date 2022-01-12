Медведчук рассказал, сколько должен стоить газ на Украине

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр.

«Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 гривны за кубометр. Не 73!» – передает ТАСС со ссылкой на заявление политика.

Он подчеркнул, что из-за высокой цены на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ страна получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.

«Сегодня газ у нас по 1 200 – 1 400 долларов, а мог быть по 175. Кому это мешало?» – отметил политик.

Ранее сообщалось, что руководителю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку продлили арест по делу о поставках угля из Донбасса.