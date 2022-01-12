Шакира с подросшими сыновьями отдыхает в Диснейленде

Звезда поп-сцены Шакира проводит новогодние каникулы с сыновьями – 8-летним Миланом и 6-летним Сашей. Место для совместного отдыха с детьми знаменитая мама выбрала по душе – Диснейленд в Орландо, штат Флорида. Накануне певица поделилась серией фото, сделанных в парке развлечений. На кадрах она позирует то в блестящих ушках Минни-Маус, то с детьми на фоне замка Золушки.

Незабываемые моменты! Нам всем нужно немного фантазии! – подписала Шакира серию снимков на английском и испанском языках.

Совсем недавно, в декабре 2021 года, она стала судьей в танцевальном телешоу Dancing With Myself, которое будет выходить на телеканале NBC. По условиям соревнования, каждую неделю новая группа танцоров разных возрастов в изолированных модулях за ограниченное количество времени должны будут приготовить номер, потом показать жюри, возглавляемом Шакирой, и только потом вынести на суд публики.

Напомним, что 44-летняя Шакира почти двенадцать лет назад начала встречаться с испанским футболистом Жераром Пике, который младше нее на десять лет. Первенца Шакира родила 22 января 2013 года в Барселоне, а два года спустя – 29 января 2015 года на свет появился второй сын, которого назвали Саша. Футболист души не чает в детях и тоже редко, но очень трогательно делится фото с сыновьями.

На днях защитник испанского футбольного клуба “Барселона” Жерар Пике раскрыл размер своей заработной платы. Футболист показал банковскую выписку на своей странице в Twitter. Оказалось, что в 2021 году футболист заработал 2,3 миллиона евро. При этом Пике добавил, то это только половина от того, что он должен был получить за прошлый год.