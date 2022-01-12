Старье или эксклюзив: чем отличаются винтаж и секонд-хенд

На рынке искусства ценятся уникальные произведения, а стандартные работы без признаков самобытности мало кому интересны. То же самое можно сказать о рынке винтажных украшений и одежды – здесь также в почете индивидуальность и талант. Кроме того, винтаж – это вещь с историей, уже сама ставшая частью истории моды. И в этом дополнительная значимость винтажных украшений и одежды! Тут можно провести параллель с изобразительным искусством. Представьте, что вы пришли на выставку, а там рядом висят две работы – полотно нашего современника Ивана Иванова, датированное 2021 годом, и картина французского классика Эдгара Дега, написанная в начале ХХ века. Работа Иванова может быть красивой, но работа Дега, помимо красоты, несет в себе дух прошедшего времени, особый исторический шарм и музейную ценность.

Ольга Лефферс

Если вы приобретаете винтажную вещь, то со временем ее цена будет только расти, если же вы покупаете дизайнерскую вещь из последней коллекции, то вы теряете сразу половину стоимости, если мы только не говорим о редких коллаборация брендов, о тех коллекциях о которых все мечтают и которые становятся “sold out” через несколько минут. К примеру, вещи из коллекции Old Celine остаются актуальными и сегодня, они не теряют в цене, а украшения из этой коллекции стали культовыми.

Найти профессионального винтажного поставщика так же сложно, как в мире искусства познакомиться с хорошим арт-дилером. Он должен чувствовать и понимать тренд: важно не просто скупать все вещи, а находить настоящие сокровища. Так и с винтажем: необходимо предугадывать моду и делать выбор в пользу будущего, например, сейчас супертренд — 80-е и особенно 90-е. И это могут быть как знаменитые марки вроде Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, так и коллекционные американские украшения 30-х – 60-х годов, цены на которые растут с каждым годом. Например, украшения бренда Schreiner — это удачная инвестиция, спрос на такие изделия растет с каждым годом, несмотря на то, что в России они практически неизвестны.

Наоми Уоттс в колье 1973 года на церемонии “Золотой глобус”, 2014 год Эффектное колье от Schreiner

Почему же винтаж стал так популярен?

Это результат пересечения сразу нескольких тенденций — масштабного поворота моды в сторону осознанного потребления, тренда на ностальгию и интереса к уникальным вещам. Винтаж в большинстве случаев является гарантией уникальности вещи. Кроме того, старые вещи сделаны лучше. Как правило, они производились в эпоху, предшествующую fast fashion. Качество производимых вещей падает, а винтажные шились по старым лекалам из высококачественных тканей и прослужат вам гораздо дольше, чем тренч из масс-маркета за ту же стоимость.

Если тягу к уникальности винтажа все еще можно сравнить с ажиотажем вокруг ограниченных коллекций, а тенденция к осознанному потреблению развивается независимо от вторичного рынка одежды, то повествовательный аспект оказывается ключевой движущей силой в развитии винтажного сегмента. Каждая винтажная вещь – это история, которая насыщает гардероб дополнительными смыслами, делая одежду не просто оболочкой, а носителем информации и средством коммуникации.

Колье Schreiner

Но, говоря о винтаже, важно не путать его с секонд-хендом. Если секонд-хенд — это лотерея с непредсказуемым исходом, то винтаж — это крупный выигрыш, настоящая победа. То есть секонд-хенд — любая вещь, бывшая в употреблении, но затем выставленная на продажу. Винтаж — это всегда уникальная вещь с историей, назвать ее «любой» язык не повернется. Качество секонд-хенда может быть каким угодно: от самого высокого до самого низкого (не зря магазины секонд-хенда часто ассоциируются с развалами, где все свалено в одну кучу). Винтаж — вещь, в чьем качестве сомневаться не приходится. Конечно, изредка винтаж может попадаться и в магазинах секонд-хенда среди невзрачных брендов, но реальность такова, что основное «место обитания» винтажа — это профессиональные аукционы и серьезные магазины, специализирующиеся на винтаже. Именно там можно найти достойные экземпляры, прошедшие строгий отбор.

Надевая секонд-хенд, вы просто надеваете вещь, которую уже носили. Такая вещь может быть удобной и даже приятной, но она вряд ли подарит вам особенные чувства. Другое дело — винтаж, у которого, помимо качества, есть особая аура принадлежности к чему-то большему. Такая одежда больше, чем одежда. Ее носили звезды кино и другие знаменитости, она меняла привычные представления об одежде, вдохновляла людей и осталась не только в памяти, учебниках моды и гардеробах ценителей, но и на фото- и кинопленке. Винтаж дарит прикосновение к истории человеческого счастья. Вот его удивительное свойство, отличающее его от обычного секонд-хенда и любых современных товаров.