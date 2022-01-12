Российская специалист по питанию Екатерина Маркова предупредила об опасности сахарозаменителей

Российская эксперт-нутрициолог Екатерина Маркова разместила на личной странице в Instagram публикацию, в рамках которой представила свое видение на проблемы употребления людьми сахара. Кроме того, эксперт предупредила подписчиков об опасностях, связанных с пристрастием к заменителям популярного продукта.

Начиная свои откровения, Екатерина Маркова сразу решила развенчать иллюзии многих своих подписчиков, убежденных в том, что давно отказались от употребления сахара. По словам специалиста, большой проблемой является тот факт, что любители сладкого воспринимают сахар как некие “белые кубики”, в то время, как последний содержится в большинстве продуктов – йогуртах, соусах, полуфабрикатах и даже в квашенной капусте. Лучшим же решением для тех, кто хочет избежать негативного влияния “наркотика 21-го века” на свой организм, хозяйка аккаунта считает ограничение его потребления до 25-30 граммов в день – именно такое его количество содержится, например, в двух бананах или четырех чайных ложках меда.

При этом Маркова обратила внимание на ошибочность мнения о большой безопасности замены натурального сахара на его заменители. “Сироп топинамбура – это по сути фруктоза, которая не повышает инсулин в крови, а бьет прямо по печени и сразу превращается в жир. А при неконтролируемом потреблении приводит к нарушению обмена веществ и диабету”, – пояснила специалист. Также она добавила, что некоторые подсластители способны разрушить микробиом и могут представлять собой источник ГМО. Завершая рекомендации, эксперт поинтересовалась у подписчиков, насколько их потребление сахара превышает упомянутую ей норму.

Выяснилось, что абсолютное большинство фолловеров Екатерины Марковой соблюдают рекомендованные нутрициологом нормативы и в основном отдают предпочтение растительным продуктам – овощам и фруктам. Также подписчики поблагодарили специалиста за полезные рекомендации по здоровому питанию.