Врач-диетолог рассказала о полезных свойствах бобовых

По словам диетолога Светланы Фус, семена бобовых растений, такие как фасоль, горох, нут, маш, чечевица – это неотъемлемая и обязательная часть здорового питания. В их состав входит большое количество железа, микроэлементов, различных витаминов, особенно группы В. Благодаря низкой калорийности они подходят людям, находящимся на диете.

Эксперт утверждает, что такой состав положительно влияет на процесс пищеварения, а также способствует длительному насыщению организма и выведению из него токсинов, а значит, поддержанию нормального здорового веса. Кроме того, эти чрезвычайно полезные, приготовленные самой природой продукты, способны снижать артериальное давление и холестерин, нормализовать уровень сахара в крови, улучшать память, а также необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Преимущество бобовых заключается в повсеместной доступности и невысокой цене. Найти их можно на рынках и в бакалейных отделах продуктовых магазинов.

Источник: www.medikforum.ru