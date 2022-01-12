Кто подставил Бузову? – Личное мнение
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Подвязав двойной подбородок и опухшие щёки шлемом, Бузова очень весело проводит время в Куршевеле в компании 25-летней Клавы то ли Кока, то ли Коки.
Фото: Соцсети
Так весело, что на Клаву накинулся Дима Билан за то, что та, по его мнению, публикует видео с Бузовой, которые стоило бы оставить при себе.
Пожалуй, процитирую Диму:
Посмотрел сегодня паблики, подумал: «Как стыдно!» Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока! Потому что ты взяла и подставила подругу! Жуть! Как ты могла? Показала сначала кроссовки, а потом куртку и сказала: «Не падай в куртке». Тебе не стыдно? Я понимаю, что это Куршевель… Мы проходили это лет 12 назад, но Оля Бузова, которая тебе помогла. Мне стыдно за тебя, Клава, реально стыдно! Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается…
Покажу лишь парочку видео с горнолыжного отдыха гОленьки. Уверяю: это ещё не самые странные кадры.
https://t.me/lenamiro/10636
Да, Бузова едет на подъёмнике. Да, её язык заплетается. Да, она танцует с вываленным языком и зачем-то похлопывает себя по причинному месту. Но это, повторю, ещё не самые весёлые видео.
Самые весёлые опубликовала Клава. Но я её, в отличие от Билана, не осуждаю.
То, что вы видите на видео, — это личный выбор Бузовой. Если её кто-то и подставил, то это только она сама.
В вылизанной реальности Инстаграма гОлкнька похожа на свою младшую сестру Анечку, а в реальности это — отёкшая, распаренная гром-баба разухабистого, мягко говоря, вида.
Фото: Соцсети
Дальше будет только хуже.
Представляю, с каким облегчением сейчас выдохнули матери Тарасова и Давы.
Как бы вы поступили на месте матери Бузовой?
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Источник: Лена Миро
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