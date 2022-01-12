На обустройство границы Украины нужно 17 млрд грн, в бюджете 2022 года на это заложили 900 млн грн – МВД

“В бюджете 2022 года мы заложили 900 млн грн на обустройство границы. На оснащение всего периметра нам нужно около 17 млрд грн. Но, конечно, мы не хотим и не можем рассчитывать исключительно на бюджетные средства, потому сейчас мы тесно сотрудничаем в этом направлении с нашими международными партнерами”, – отметила Акопян.

По ее словам, Украина планирует реализовать совместный с ЕС проект для защиты своей границы.

“Мы уже договорились с США о том, что они выделят нам $20 млн на неотложные нужды. Мы также ведем переговоры с британской стороной по усилению границы. У нас уже есть договоренность с ЕС о целевом выделении средств в рамках нынешнего кризиса. У нас есть международно-технический проект с Евросоюзом – “Интегрированное управление границами”. Сейчас идет первая фаза этой инициативы, однако есть стратегическая договоренность о внедрении второй фазы: речь идет еще о дополнительных €50 млн”, – резюмировала Акопян.

Контекст:

В 2014 году в Харьковской области началась реализация проекта “Стена” по укреплению государственной границы Украины. Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года.

По данным Госпогранслужбы, на конец мая 2020 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%.

—