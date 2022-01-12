Эксперт предупреждает об опасности неофициальных операционных систем

Иногда нам обещают хорошую скидку за то, чтобы мы купили смартфон с так называемой неофициальной, а на самом деле – пиратской операционной системой. Но эксперт по кибербезопасности Николай Фокин предупреждает, что покупать такие устройства сегодня стало намного опаснее, чем ранее.

Так называемая неофициальная прошивка сама является продуктом взлома. Потому ее также легко атаковать хакерам, говорит специалист. Более того, вы можете получить настолько устаревший софт, что ожидаемых функций на вашем прекрасном аппарате просто-таки не будет.

С такими «неудобствами» еще можно было мириться, когда гаджет стоил копейки, а пользователь не входил через него в банковские и другие аккаунты.