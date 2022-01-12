Мундепы и жители Пороховых опасаются транспортного коллапса в районе

Этой весной в Петербурге стартует транспортная реформа, направленная на повышение мобильности населения. При этом горожане, проживающие в районе Ржевки и Пороховых улиц, больше не смогут попасть в центр города без пересадок после отмены коммерческого маршрута К-167. Так считают муниципальные депутаты МО Пороховые, ранее направившие в Смольный письмо с просьбой вернуть прежний автобусный маршрут №21.

Петербургские власти планируют запустить новый маршрут, связав станции «Ладожскую» и «Чернышевскую». По мнению муниципального депутата Кирилла Галустова, изменение автобусного маршрута связано с интересами владельцев частной трамвайной линии «Чижик». Они убедили комитет по транспорту и губернатора Александра Беглова, что «для получения прибыли от этого трамвая прочие маршруты автобусов-троллейбусов надо отменять».

Пользователи прокомментировали сообщение. Одна из местных жительниц пожаловалась на неудобное расположение трамвайных остановок. По ее словам, до них пешком почти километр добираться, причем поздним вечером или ночью такие прогулки опасны.

После закрытия станции «Ладожская» на плановый ремонт в 2023 году эти проблемы усугубятся. Изменение автобусного маршрута №169 ситуацию не исправит из-за увеличения времени следования. Он окажется невостребованным горожанами.

Ранее СМИ сообщали, что частная трамвайная линия не была продлена до станции «Новочеркасская» по вине вице-губернатора Максима Соколова. Он действовал в интересах владельцев транспортной концессионной компании «Чижик», не желающих нести большие расходы на эксплуатацию.

Отметим, что Смольному выгодно отсутствие конкуренции с трамваем. Город получит половину прибыли, если не будет альтернативных маршрутов. И только проблемы жителей Пороховых никому не интересны.

Ранее эксперт Института дизайна и урбанистики НИУ ИТМО Дмитрий Баранов предупреждал, что трамвай не сможет компенсировать горожанам станцию метро. Людям придется постоянно пересаживаться, стоять в пробках и тратить больше времени, чтобы добраться до места назначения. Петербуржцам нужны прямые маршруты, а Смольный, как выяснилось, заботится об интересах ТКК.