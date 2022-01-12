Le Monde – РФ спасла НАТО от «смерти мозга»

Ещё недавно Эммануэль Макрон говорил о «смерти мозга» НАТО, а теперь из-за российской угрозы альянс взбодрился, даже обсуждается вступление в него Финляндии и Швеции, пишет Le Monde. Так что Владимир Путин невольно способствовал возвращению НАТО к жизни, пишет журналист газеты.



AP

НАТО «по гроб жизни обязано» Владимиру Путину, пишет журналист Le Monde. По его словам, если бы не российская угроза и требования РФ в отношении защиты её сферы влияния, то альянс ещё долго бы спорил по поводу своих экзистенциальных тревог. А сейчас у него вдруг появились силы, и его генсек Йенс Столтенберг даже говорил, что опасность вооружённого конфликта в Европе реальна.

Автор статьи напоминает, что в 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. В это же время, когда в США президентом был Дональд Трамп, в Европе велись постоянные обсуждения на тему вклада каждого члена в общую оборону. А в 2021 году случился вывод контингента из Афганистана.

Впрочем, как отмечает автор статьи, до сих пор внутри НАТО есть те, кто защищает весь альянс, и те, кто ратует за отдельную систему обороны в Европе. Но пока Европа не станет федерацией — что, по мнению издания, утопия, — именно НАТО будет продолжать защищать континент. Недавно о вступлении в НАТО заговорили в Швеции и Финляндии. Автор статьи отмечает, что это тоже особый знак, что европейцы хотят быть в альянсе, тем более при активных действиях России.

Во время председательства Франции в ЕС Эммануль Макрон намерен принять стратегическую концепцию по дальнейшему развитию союза, которая привела бы к совместному распознаванию угроз и развитию потенциалов, включая наступательные силы. Но проблема остаётся в том, что у европейцев всё ещё нет единой культуры безопасности, они колеблются по поводу использования своих сил для противостояния новым геополитическим угрозам, например, в Индийско-Тихоокеанском пространстве, в киберсфере, в космосе, в борьбе с климатическими угрозами. Многие партнёры предпочитают опираться на НАТО, а реальные полномочия ЕС предусматривают отказ от немалой части национального суверенитета.

Но если Владимир Путин невольно содействует укреплению западного лагеря, то Джо Байден может невольно этому противодействовать, отмечает автор статьи. Прежде всего есть сомнения по поводу его реального желания включать ЕС в переговоры с Москвой. Но при этом он вернулся к нормальным отношениям между Вашингтоном и его союзниками.

Все вместе последние изменения идут НАТО на пользу. Сам Йенс Столтенберг отмечает, что альянс должен пересмотреть свою стратегическую концепцию, трансформироваться. И это должно произойти на ближайшем ежегодном саммите, который пройдёт в июне в Мадриде. Укрепление коллективной обороны, перевооружение, перекалибровка, чтобы противостоять не только России, но и готовиться к возможному столкновению с Китаем.

Если же европейцы будут сопротивляться этому, считая, что НАТО не стоит заниматься китайским вопросом, то США будут действовать самостоятельно, но европейцам придётся заплатить за своё отречение. Так могут появиться и новые вопросы, и новые дилеммы в Европейском союзе, который по-прежнему хрупок, пишет Le Monde.