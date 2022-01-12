Нино Нинидзе: “На съемках сериала “Карамора” я сменила имидж, научилась драться и обращаться с оружием”

“Самое сложное было — просто поверить, что я ”имею право“, — написала Нино в Instagram после выхода ее дебютной песни “Письмо себе”. Она не только выступила соавтором текста, но и попробовала силы в роли режиссера-клипмейкера. А также доказала самой себе, что границ творчества для нее почти не существует. В омут с головой Нино нырнула и на съемках сериала Данилы Козловского “Карамора”. Ради роли Пации — большевички, правой руки Кобы — актриса научилась стрелять из пистолета и кардинально сменила имидж. В ожидании премьеры сериала, которая состоится в 2022 году на видеосервисе Start, мы поговорили с Нино о съемках проекта и ее творческой смелости.

Последний раз HELLO! виделся с вами почти два года назад в Омане — на съемках вашей с Максимом Виторганом обложки. А сейчас встречаемся после того, как вы с ним побывали в Италии. Тема путешествий вашей паре явно близка.

Мы сошлись на том, что каждый из нас любит путешествовать. Много читаем об истории и культуре страны, затем пользуемся аудиогидом. Для меня важно, чтобы место было наполнено атмосферой. Например, когда не так давно была в Дубае, эту атмосферу не почувствовала. Просто не мое. Другое дело — Алтай, где мы были с Максимом летом, Италия, куда ездили осенью. Прилетели в Милан, потом — Флоренция, Сиена, Верона. В первый же день прошли 20 000 шагов, очень много гуляли. Только вернувшись из поездки, я смогла переварить все эти эмоции и впечатления. Теперь даже по Москве хожу и по привычке рассматриваю улочки, дома, кирпичики. Везде вижу красоту.

Джемпер, 3.1 Phillip Lim; шляпа, Lorena Antoniazzi; серьги, J.W. Anderson. Все — BoscoVesna

Стоило вам улететь, и ряд СМИ написал о том, что вы тайно поженились. Как вообще справляетесь с таким вниманием прессы? Ведь пишут обо всем: что вы надели, какое фото опубликовали в Instagram.

Я со школы чувствовала к себе особый интерес, ведь моя мама — актриса (Ия Нинидзе. — Прим. ред.). Многим было интересно, что я надеваю, как себя веду, с кем дружу. Но как привыкнуть к этому — до сих пор не знаю, потому что в обычной жизни не люблю выделяться, тем более комментировать личные моменты. Периодически вижу какие-то новости о себе, и закрадывается мысль: быть может, у людей творческий кризис и просто не о чем больше писать? Не знаю, как устроена эта машина.

Много заголовков формата “Нино Нинидзе призналась в чувствах Даниле Козловскому”. Сейчас можно признаться еще раз — расскажите, как вы попали на кастинг его режиссерского проекта “Карамора”?

Сначала у меня была встреча с кастинг-директором, затем пригласили на пробы с Данилой. Так получилось, что сами пробы снимал мой знакомый, который спустя какое-то время написал мне: “Ниноша, представляешь, Данила сразу после проб весь материал удаляет, а твою запись сохранил. Хороший знак”. На самом деле при первой же встрече с Данилой у нас случилась творческая сцепка. Я поняла, чего он хочет от героини, сразу погрузилась в эту историю.

Шуба, Stand Studio; топ, Proenza Schouler; джинсы, Philosophy di Lorenzo Serafini; ботильоны, Maison Margiela. Все — BoscoVesna

Какой он — Козловский-режиссер?

Уже на съемках выяснилось, что Данила — идеальный коуч, человек, который может лучше всех натаскать актера, передать ему свое видение. На площадке он точно знает, чего хочет, полностью берет на себя ответственность. В его голове есть картинка — и нет ни малейшего сомнения, как должен выглядеть итоговый результат. Притом что тема сериала непростая, это альтернативная история — и триллер, и драма, и хоррор. Революционное время, когда выясняется, что вся власть обладает нечеловеческой, потусторонней силой. Я не читала весь сценарий, не видела итоговый вариант. Но то, что мне показали на озвучке, действительно поразило. Не думаю, что подобные проекты когда-либо создавались в нашей стране.

Расскажите о своей героине, приходилось чему-то учиться ради роли?

Я играю Пацию — правую руку Кобы, лидера большевиков на Кавказе. Она перенесла в своей жизни большую трагедию, что сделало ее своеобразным воином мести. Потрясающий боец, готовый сметать все на своем пути ради цели. При этом нежная, женственная девушка, которая за этой броней пытается скрыть собственную ранимость, боль. Мы выполняли трюки без дублеров, поэтому драки, стрельбу заранее отрабатывали с каскадерами. До этого я не умела ни драться, ни обращаться с оружием. К тому же моя героиня постоянно находилась в напряжении. Как оголенный нерв, всегда начеку, все время ждала, что кто-то может всадить ей нож в спину.

Платье, Proenza Schouler; колье, J.W. Anderson, перчатки, Maison Margiela. Все — BoscoVesna

Еще, насколько я знаю, вам перекрасили волосы…

Это была моя идея — измениться кардинально, как диктует роль. Я коротко постриглась и сменила светло-русый цвет на темно-каштановый. Первые полгода съемок прошли до пандемии, затем был долгий перерыв, и перед возобновлением процесса пришлось вновь перекрашиваться. Но у нас все старались полностью вживаться в роль — например, Саша Алябьев, который играл Нобеля, Ваган Сароян, сыгравший Кобу, специально отращивали бороды. Я, конечно, могла надеть парик, но, во-первых, они мне не идут, во-вторых, я весь фильм “стою на голове”, какой парик это выдержит? В жизни темный цвет волос меня пугал, я вздрагивала, глядя в зеркало. Но это того стоило.

Если говорить об одежде — любите эксперименты?

Где-то год назад я начала экспериментировать с цветами. У меня появился стилист, по совместительству подруга, вместе с которой мы, как мне кажется, нашли мой стиль. Я стала одеваться ярче, но не изменять себе. Джинсы, футболки, натуральные ткани, “мартинсы”, “конверсы” — без этого не представляю повседневный гардероб. Главное для меня — комфорт, чтобы в любой одежде, даже вечерней, я чувствовала себя свободно и уверенно. Чрезмерно сексуальные вещи, откровенные вырезы в зоне декольте — не моя история.

Костюм, Essentiel Antwerp; топ, Proenza Schouler; туфли, Fendi. Все — BoscoVesna

С Максимом комбинируете луки перед выходом в свет?

У Максима прекрасный вкус, все свои образы он подбирает сам. Причем у нас нередко в плане моды совпадает видение. Максимум, что он может спросить у меня, — костюм я надену или платье. А потом оказывается, что оба выбрали коричневый цвет. Совпадение.

Вы неравнодушны к изобразительному искусству, хотели бы создать fashion-коллаборацию с каким-то брендом?

Очень! Я думала о своей линейке, но сейчас возможностей стало больше, почему бы не начать с коллаборации. Мне эта история очень интересна, есть идеи и свое представление о стиле.

Осенью вы участвовали в показе Бичоллы Тетрадзе в качестве модели, это был первый подобный опыт?

Если говорить о дефиле, презентации одежды, то да, первый. Было немного неловко выходить из зоны комфорта. Но Бичолла сумел создать нужную атмосферу, сказал: “Просто выходите и кайфуйте”. До этого, лет в 12, я участвовала в Москве в конкурсе красоты, где нужно было выходить на подиум. Сейчас понимаю, что маленьким девочкам не стоит состязаться в красоте. Зачем переживать, соответствуешь ли ты каким-то стандартам.

Бомбер, Khrisjoy; платье, N21. Все — BoscoVesna

Но сейчас, в эру соцсетей, маленьким девочкам сложно от этого абстрагироваться.

Для меня это больная тема — когда детей загоняют в какие-то рамки. Я сама не раз сталкивалась с детской жестокостью в школах. Мне бы не хотелось, чтобы моего сына коснулось что-то подобное. Когда сейчас мне говорят “у вас такой красивый сын, может быть, его в рекламу?” — всегда отказываю. Когда он вырастет, сам выберет свой путь.

Что ему сейчас интересно?

Он безумно любознательный — задает миллиард вопросов в секунду и запоминает ответы. У нас есть книга “Жизнь замечательных людей”, и когда читали о Давиде Ливингстоне, Саня спросил: “Мама, а ведь он был не только путешественником, но еще и ученым?”. Я говорю: “Да, зачем себя ограничивать в чем-то одном?”. Также мы читали о Леонардо да Винчи, и когда я во Флоренции увидела первую его работу, поделилась этим с сыном. Так он вспомнил, что художник ее перерисовал, что на картине остался след. Мальчику пять лет. Мне мама всегда говорит: “Ты с сыном общаешься, как будто это твой младший брат”. А как иначе? Моя задача — показать ему мир, а кем он в итоге станет, только ему решать. Конечно, многие говорят, что он артистичный, ведь в семье все — актеры. Если он захочет пойти по этому пути — значит, это неизбежно.

Джемпер, J.W. Anderson, BoscoVesna

Вы и сына учите не ограничивать себя в чем-то одном, и сами работаете в нескольких сферах. Расскажите о музыкальном проекте.

Осенью вышла моя дебютная песня — “Письмо себе”. С автором Аделиной Моисеевой мы написали музыку и слова, а клип сняли вместе с Ксенией Астаховой-Масловой. Получилась очень личная история. Во время работы поняла, насколько мне интересна в том числе режиссура. Сейчас мы пишем вторую песню, а у меня в голове уже строятся кадры из клипа, цветовые решения. Идей всегда много, но мне в жизни не хватает одного — смелости начать. Я работаю над этим, выхожу из собственных рамок. Когда выпускалась из школы, не знала, куда поступить, чем заняться. Идти в театральный, в Гнесинку или продолжить рисовать. Поступала даже в хореографическое училище и наверняка училась бы там, если бы не высокий рост. Сейчас понимаю, как это здорово — пробовать себя в разных сферах. Ведь смысл творческой жизни — в постоянном поиске, в возможности смотреть на мир восторженными глазами ребенка. Очень хочется сохранить это в себе.

Пальто, Joseph; свитер, Nina Ricci; джинсы, N21; сапоги, Jimmy Choo. Все — BoscoVesna

Интервью, продюсирование: Анна Федюнина

Фото: Ирина Воротынцева

Стиль: Мария Колосова

Макияж: Анастасия Кириллова/Giorgio Armani Beauty

Прически: Оксана Краснянская/Wella Professionals/Vinokurov Studio Moscow

Ассистент стилиста: Хабиб Сулейманов

Ассистент фотографа: Михаил Малинов

Благодарим @narkomfin__apartment за помощь в организации съемки