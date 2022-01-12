Мнение: Блефуют ли США, китайские закрома и информационная война

1. Воевать с нами собственными силами США не готовы и не собираются. Ядерная война неприемлема, и даже ограниченные военные действия на территории третьих стран американцам тоже не нужны: слишком затратно. Вы только представьте себе: чернокожих парней и женственных морпехов отправят из солнечной Калифорнии в наши снега. И ради чего? Это же очевидное нарушение прав угнетённых меньшинств.

Вся антироссийская политика Госдепа строится на том, что таскать каштаны из огня за американцев должен кто-то другой. В первую очередь, европейцы, а возможно, даже и китайцы, ибо без участия Китая в антироссийских санкциях они не возымеют никакого значимого эффекта. Но Евросоюз не хочет влезать в конфликт с Россией ради интересов США. И уж тем более это не нужно Китаю.

Виктор Мараховский пишет про нынешнюю ситуацию и про то, как на неё смотрят американские эксперты:

https://t.me/vmarahovsky/2125

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-01-10/russia-thinks-america-bluffing

Foreign Affairs радует статьёй профессора К. Миллера о том, почему перед переговорами России и НАТО были озвучены все полагающиеся страшные угрозы порвать Россию в тряпки, а Кремль всё равно такой дерзкий.

Тезисно:

А) Если наложить персональные санкции на русскую бизнес-элиту и запретить ей шопиться в Милане, то она, конечно, будет грустить. Но там, в России, решения принимает не бизнес-элита, а небольшой круг высших правительственных и силовых чиновников, и так получилось, что они все уже под санкциями.

Б) Если добиться от Европы отказа от «Северного потока 2», то России от этого будет внезапно ничего. Она просто продолжит поставлять газ по имеющимся трубопроводам.

В) Если отключить Россию от SWIFT, то ущерб будет нанесён Европе — а «обещания Байдена консультироваться с европейскими союзниками, увы, делают позицию США слабей», потому что Европа не хочет нести ущерб.

Г) Можно, наконец, метнуть санкционный эквивалент ядерной бомбы — то есть уничтожить связь России с мировой финансовой системой, внести в чёрный список сотрудничество с российскими банками и поставку России вообще всего. Но, во-первых, это опять-таки нанесёт ущерб европейским союзникам, а во-вторых (и это, быть может, главная проблема),

Д) это поставит Китай перед решением «а не послать ли американские правила к чертям». Ибо совсем адские санкции «серьёзно затронут Китай, который является крупнейшим торговым партнёром России, главным покупателем её сырья, главным поставщиком полупроводников etc».

Е) До сих пор китайцы старались избегать прямой конфронтации с финансовой властью США над миром — но полный остракизм России может сделать так, что КНР поймёт: «сегодня тот самый день, когда настало время сбросить иго власти США». А это США невыгодно.

Ё) По всем этим причинам Путин и дерзит.

Он думает, что Америка, угрожая мега-адскими санкциями, просто блефует — и что Россия сможет выдержать куда больше неприятностей, чем Запад рикошета от них.

Ж) Поэтому, чтобы Путин больше не думал, что мы блефуем, надо сделать вот что: «администрация Байдена должна сделать своё послание более острым. Она должна назвать российские банки, которые она внесет в черный список, конкретные операции, которые она запретит, и компании, которым грозит банкротство. Тогда Кремль может начать относиться более серьезно».

…Я не могу не заметить, ув. друзья, что единственное, чего нет в данном замечательном анализе — это уверенного ответа «да» на вопрос «а что, США в самом деле готовы подставить союзников под рикошет от санкций? И в самом деле готовы ввязаться в полномасштабную мировую войну с КНР и Россией за контроль над мировой финансовой системой?»

2. Китай сил скупает всё доступное продовольствие на мировом рынке. Возможно, китайцы к чему-то готовятся, их запасы на чёрный день уже весьма внушительны:

https://lenta.ru/news/2022/01/02/hoards/

Китай скупит большую часть запасов продовольствия в мире: по данным Минсельхоза США, на складах республики хранится 50 процентов пшеницы и более 60 процентов риса и маиса от всех запасов в мире. Об этом пишет Nikkei Asia.

Ожидается, что китайские запасы только вырастут, и к 2022-му Пекин скупит половину запасов продовольствия: в частности, 69 процентов от общего количества маиса, 60 процентов риса и 51 процент пшеницы. Эксперты считают, речь идет об увеличении запасов на 20 процентов за последние десять лет.

Эти показатели настолько велики, что есть опасение дальнейшего роста цен на продовольствие. «Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания», — приводят «Известия» цитату экспертов.

3. В Минобороны России напомнили, что против России по-прежнему ведётся информационная война:

https://lenta.ru/news/2022/01/09/shoiguu/

В мейнстримных западных СМИ вы едва ли увидите хоть одну хорошую новость о России. В британских и американских изданиях о нас пишут или рассказывают, как правило, либо плохо, либо ничего. Также на Западе периодически проводят различные провокации, с целью подорвать имидж России за рубежом. Особенное внимание уделяется откорму русофобов в соседних с нами странах бывшего СССР и Восточной Европы, которые либо находятся под внешним управлением Госдепа, либо наводнены прозападными НКО.

За последние 10 лет Россия взяла пример с американцев и навела относительный порядок на внутреннем информационном фронте (то есть, были приняты примерно те же законы об иностранном участии в СМИ и политике, какие действуют в США, и были введены похожие меры регулирования). В результате проведённых реформ, русофобии и откровенной отработки западной повестки внутри страны стало несколько меньше. Упорные прозападные всепропальщики вынуждены были мигрировать из либеральной части политического спектра налево, ближе к коммунистам.

Однако на внешнем периметре всё так же, как было 10 лет назад, если не хуже. Принципиально антироссийская позиция ключевых западных СМИ осталась той же.