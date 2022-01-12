 

Доктор рассказал, как помочь организму справляться с последствиями перепадов давления

12.01.2022, 20:22, Разное
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Андрей Звонков, терапевт, напомнил, как помочь организму справиться с последствиями перепадов давления. Специалист рекомендует периодически измерять артериальное давление и ограничивать потребление соли.
У многих людей имеется высокая чувствительность к изменениям погоды и колебаниям атмосферного давления. Доктор рекомендует в периоды перепадов давления следить за самочувствием и измерять показатели, чтобы принимать меры. В основе терапии гипертонической болезни лежат мочегонные препараты. В таких случаях успокаивающие и поддерживающие лекарства, которые блокируют рецепторы и расширяют сосуды, не приветствуются, так как давление должно изменяться постепенно.

Также имеется и ряд рекомендаций, которые помогут подготовиться к скачкам. В условиях аномалий погоды лучше всего пить брусничное питье и ромашковый чай. Терапевт советует ограничить и употребление соли в своем рационе. Особенно это относится к колбасным изделиям, пельменям, в которых есть натрий и соль, усиливающие давление и задерживающие воду в организме.

Пациенты должны внимательно следить за своим рационом, в котором должно быть как можно меньше полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов. Присутствие таких блюд в меню приводит к повышению артериального давления, отекам, перегрузке в работе сердца и сосудов. Доктор напоминает, что при ухудшении общего состояния и при скачках давления следует звонить в скорую помощь. Также не следует заниматься самолечением, чтобы не навредить собственному организму.

Источник: riamo.ru



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