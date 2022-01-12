Терапевт рассказала, как предотвратить деменцию у человека

Ирина Анохина, терапевт, дала рекомендации, которые позволяют предотвращать возникновение деменции. Специалист подчеркнула, что деменция – приобретенное слабоумие, которое провоцирует угасание психических функций.

Основным приспособлением человека к окружающей среде является психика, функционирующая прежде всего за счет жизнедеятельности нервной системы. Сбой в ее работе приводит к проблемам психики, одной из которых считается деменция. У людей ухудшается память, изменяется характер мыслительных процессов, что приводит к изменению поведения в обычных бытовых ситуациях, что мучает больного и доставляет немало хлопот его близким.

Терапевт подчеркивает, что деменция – не природный признак старения, а патология психики и нервной системы. Состояние не лечится и постоянно прогрессирует. Чаще всего заболеванием страдают пожилые люди в возрасте от 65 лет, но бывает случаи, что проблема появляется и у более молодых пациентов, но она не передается по наследству.

Признаками деменции считаются появляющиеся проблемы с памятью, снижение концентрации внимания, нежелание выполнить умственную задачу, трудности в выполнении повседневных рутин, отсутствие инициативы, апатия и перепады настроения.

Эксперты не могут дать однозначного ответа, что провоцирует заболевание, так как процесс до конца не изучен. Предполагают, что главной причиной появления болезни Альцгеймера является перенакопление в тканях мозга бета-амилоида, представляющего собой смесь ненормально свернутого белка и полисахаридов. Такое вещество откладывается в форме бляшек и ведет к погибели нервных клеток. Некоторые специалисты считают, что провоцировать слабоумие может чрезмерное употребление сахара, атеросклероз, сон меньше 6 часов, отсутствие умственной нагрузки длительный период и негативное отношение к жизни.

Чтобы предотвратить возникновение деменции нужно соблюдать диету, ограничив количество сахара и увеличивая растительные продукты в рационе. Также следует ввести метод нейробики. Ежедневно человек должен совершать непривычные для себя действия. Например, пытаться разгадать сложную головоломку, чистить зубы с закрытыми глазами. Эксперт рекомендует всегда искать новую информацию, чтобы активировать редко используемые участки мозга, укрепляя и совершенствуя когнитивные навыки. В ходе опытов исследователи узнали, что у людей, которые говорят на 2-х языках, заболевание развивается позже на 5 лет. Также следует откорректировать распорядок дня, чтобы нормализовать сон.

Источник: solenka.info